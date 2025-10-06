Incendio nella sala macchine aliscafo costretto a tornare al Beverello con i rimorchiatori

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aliscafo diretto a Capri, con a bordo 290 passeggeri, in partenza dal Molo Beverello, è dovuto rientrare in banchina con l'ausilio dei rimorchiatori per un guasto tecnico. A causarlo un incendio scoppiato nella sala macchine che ha innescato il blocco dei motori, lasciando il Capri jet fermo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - sala

Incendio a Sala Consilina: ulivi in fumo

Incendio a Tarquinia, Alessandro Sacripanti coordina le operazioni dalla sala radio | FOTO

Incendio a Collegno: a fuoco un camper parcheggiato davanti alla sala scommese, fiamme alte

incendio sala macchine aliscafoFiamme in sala macchine, aliscafo per Capri torna in banchina - Un mezzo veloce in partenza da Molo Beverello ha subìto stamattina un'importante avaria appena dopo la partenza, restando senza propulsione e facendo ritorno in banchina con l'ausilio dei rimorchiator ... Come scrive rainews.it

Incendio nella sala macchine di una nave: paura nel porto di Ravenna - Ravenna, 7 gennaio 2025 – Non ha per fortuna registrato conseguenze fisiche all’equipaggio e al personale portuale il principio di incendio sviluppatosi nelle prime ore di questa mattina nella sala ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Sala Macchine Aliscafo