Incendio nella sala macchine aliscafo costretto a tornare al Beverello con i rimorchiatori

Un aliscafo diretto a Capri, con a bordo 290 passeggeri, in partenza dal Molo Beverello, è dovuto rientrare in banchina con l'ausilio dei rimorchiatori per un guasto tecnico. A causarlo un incendio scoppiato nella sala macchine che ha innescato il blocco dei motori, lasciando il Capri jet fermo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

