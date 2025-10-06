Incendio in un’aula studio a San Vittore | vigili del fuoco in azione

Milano, 6 ottobre 2025 – Grande allarme ma, fortunatamente, nessuna conseguenza. Questa mattina, lunedì 6 ottobre, un incendio di modesta entità è divampato in un'aula destinata allo studio dei detenuti nel carcere milanese di San Vittore: in base ai primi accertamenti sono andati a fuoco un tavolo e alcune suppellettili. Nessuno risulta, al momento, ferito o intossicato. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono sul posto con cinque mezzi, fra cui due autopompe. Le fiamme sono state spente e ora i soccorritori sono impegnati nelle operazioni di bonifica, per poter rendere di nuovo accessibile e fruibile lo spazio, un’area destinata ad attività necessarie nel percorso di reintegrazione nella società della popolazione carceraria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

