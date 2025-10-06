Incendio in una palazzina al Parco Abate di Avellino | paura ma nessun ferito

Avellinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINOPaura nel pomeriggio di oggi al Parco Abate, complesso residenziale di via Tuoro Cappuccini ad Avellino, dove un violento incendio è divampato in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina.Le fiamme, sviluppatesi improvvisamente, hanno interessato l’edificio posto al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - palazzina

Ucciso a casa dell’amico e poi bruciato per coprire il delitto: l’incendio nella palazzina di Sesto

Fiamme e fumo: incendio in una palazzina a Monza

Italia, maxi incendio nella città: palazzina completamente in fiamme. Caos e paura

incendio palazzina parco abateIncendio ad Avellino, fiamme a Parco Abate: in azione i vigili del fuoco - Un violento incendio è scoppiato in una palazzina del parco residenziale Abate di Avellino da qualche minuto. Si legge su ilmattino.it

incendio palazzina parco abateIncendio ad Avellino, fiamme e paura a Parco Abate: vigili del fuoco in azione - Un violento incendio è divampato in una palazzina del parco residenziale Abate di Avellino da qualche minuto. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Palazzina Parco Abate