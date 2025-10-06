Incendio a San Vittore fiamme in un' aula | intervengono i vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato all’interno di un’aula artistica del carcere di San Vittore nella mattinata di lunedì 6 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Non si registrano né persone ferite e intossicate.L’incendioTutto è accaduto intorno alle 10. 🔗 Leggi su Milanotoday.it