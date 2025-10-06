Incendio a Forchia Bn in corso monitoraggio diossine

Incendio in un’azienda di gestione rifiuti a Forchia: Arpac attiva il monitoraggio di diossine e altri inquinanti atmosferici. 5 ottobre 2025 – Tecnici Arpac, attivati dalla Centrale operativa dei Vigili del fuoco di Benevento, sono intervenuti ieri sera sul luogo dell’incendio di vaste proporzioni che è divampato nel comune di Forchia nell’area Pip, interessando un’azienda di gestione dei rifiuti. All’atto dell’intervento dell’Agenzia, circa alle 22.45, l’incendio era ancora in corso. A una prima osservazione, il materiale combusto è apparso composto prevalentemente da diverse categorie di rifiuti urbani, tra cui rifiuti in plastica e carta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it