Incendio a Carmagnola | brucia capannone industriale grossa nube di fumo visibile da distante
Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, domenica 5 ottobre 2025, all'interno dello stabilimento della Teksid Aluminum di via Umberto II a Carmagnola. Dai capannoni si è alzata una grossa nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per lo spegnimento sono intervenuti i vigili del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
