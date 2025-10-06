Incendio a Carmagnola | brucia capannone industriale grossa nube di fumo visibile da distante

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, domenica 5 ottobre 2025, all'interno dello stabilimento della Teksid Aluminum di via Umberto II a Carmagnola. Dai capannoni si è alzata una grossa nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per lo spegnimento sono intervenuti i vigili del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

