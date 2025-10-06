Incendi al Quartiere Ferrovia colpite due attività commerciali | Siamo alla follia
Atti incendiari nella notte al Quartiere Ferrovia di Foggia, dove ignoti hanno appiccato il fuoco alle saracinesche di due attività commerciali, rispettivamente situate in via Piave (angolo via Pogdora) e in via Monfalcone.Il fatto è successo intorno all’1:30 della notte tra il 5 e il 6 ottobre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: incendi - quartiere
RaiNews. Punch Deck · Ethereal. Un devastante incendio ha distrutto centinaia di abitazioni nel quartiere di Tondo, a Manila, lasciando senza casa oltre 1.100 famiglie. Le fiamme sono divampate sabato sera, poco dopo le 20:00, e si sono rapidamente propa Vai su Facebook