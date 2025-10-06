Incendi al Quartiere Ferrovia colpite due attività commerciali | Siamo alla follia

Atti incendiari nella notte al Quartiere Ferrovia di Foggia, dove ignoti hanno appiccato il fuoco alle saracinesche di due attività commerciali, rispettivamente situate in via Piave (angolo via Pogdora) e in via Monfalcone.Il fatto è successo intorno all’1:30 della notte tra il 5 e il 6 ottobre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it