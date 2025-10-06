Sono giorni di trepidazione e attesa per i genitori di Dario Crippa (nella foto), 25 anni, studente di Neuroscienze e Filosofia ad Amsterdam, l’attivista bergamasco presente sulla Global Sumud Flotilla, figlio dell’assessora con delega alla Pace del Comune di Bergamo Marzia Marchesi, da qualche giorno rinchiuso in una cella del carcere israeliano di Ketziot, nel deserto del Negev, dopo che mercoledì sera la missione umanitaria diretta a Gaza è stata fermata dalle forze israeliane a poche decina di miglia dalla costa. In questi giorni la casa nel quartiere Monterosso, dove abitano i genitori, ha visto un via vai continuo di residenti - dal barista alla titolare del negozio di lavanderia, dai vicini di casa alla maestra di scuola di Dario - che hanno voluto portare la loro solidarietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incarcerato in Israele. Il popolo delle lettere:: "Dario sia rilasciato"