Incanto Film Festival 2025

Screenworld.it | 6 ott 2025

Si è da poco conclusa la terza edizione di Incanto Film Festival. Anche quest’anno il cinema del futuro è diventato presente a Pesaro, con tanti autori e autrici che hanno presentato le loro opere nelle diverse categorie. I giurati della Main Category hanno sottolineato l’ottimo livello dei registi e delle registe, giovanissimi ma con uno sguardo maturo, consapevole e definito. La Giuria Popolare, numerosissima in sala, è il simbolo della partecipazione che Incanto ha raccolto in città. Anche Progetto Donna, parte ormai integrante del Festival e partner fin dagli inizi, ha valutato i corti in concorso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Incanto Film Festival 2025: tutte le premiazioni dell’ultima giornata

