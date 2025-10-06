Incanta scena rassegna teatrale per bambini
Acli Arte e Spettacolo Padova, presenta in collaborazione con TEM - Teatro Excelsior Mortise una rassegna di spettacoli dedicati ai più piccoli, con la Direzione artistica di Anna-Rita Di Muro. Incanta Scena ha in cartellone tre appuntamenti a partire dal 26 ottobre, per concludere il 30 novembre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: incanta - scena
Robin Williams incanta Trieste: un ritorno in scena tra emozione e ironia
La magia dove non te l’aspetti ’Favola di Cì’ incanta tutti. In scena con detenuti attori
Gigi Finizio incanta Maddaloni: due ore di musica, emozioni e ricordi all’ombra del Villaggio dei Ragazzi. Di Luigi Buonincontro Maddaloni ( CE). È stato uno dei concerti più belli e sentiti di Gigi Finizio quello andato in scena questa sera a Maddaloni, nella su Vai su Facebook
L'EDIZIONE NUMERO 32 DI INCANTI - RASSEGNA INTERNAZIONALE DI TEATRO DI FIGURA - Rassegna Internazionale di Teatro di Figura, in programma da giovedì 9 a martedì 14 ott ... Scrive piemontepress.it
Pinocchio raccontato con la sabbia, la vera storia di Cappuccetto Rosso: dal 12 ottobre al museo delle marionette la rassegna “Teatro al Museo” - Con questo tema, la fiaba, tutto da scoprire e da riscoprire, torna al Museo delle Marionette la rassegna Teatro al Museo: sette appuntamenti, dal 12 ottobre 2025 al 19 aprile 2026, che sono ormai un ... Secondo palermotoday.it