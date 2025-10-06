Inaugurato il nuovo campo da calcio a 7 in erba sintetica al Centro sportivo Enrico Catuzzi

Sabato 4 ottobre è stato inaugurato il nuovo campo da calcio a 7 in erba sintetica con impianto di illuminazione e recinzione presso il Centro sportivo "Enrico Catuzzi" di via Confalonieri. All'inaugurazione erano presenti Marco Bosi, Assessore a Bilancio e Sport e Francesco De Vanna, Assessore a.

