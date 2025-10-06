Inaugurata Sposa del Mediterraneo 2025 il Salone del wedding in Fiera del Mediterraneo fino al 12 ottobre

E’ stata inaugurata a Palermo la Sposa del Mediterraneo 2025 e fino a domenica 12 ottobre sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Il taglio del nastro è stato a cura del presidente di Mediexpo, Massimiliano Mazzara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

