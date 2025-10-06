Inail | in 8 mesi 674 denunce di morti

19.20 Nei primi otto mesi dell'anno, i casi di infortuni mortali (esclusi studenti) denunciati all'Inail sono stati in totale 674, con un calo di quelli "in occasione di lavoro" ed un aumento di quelli in itinere. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale sono state 488 (-3% rispetto allo stesso periodo del 2024); le denunce di infortuni in itinere con esito mortale sono state 186 (+8,8%). Complessivamente le denunce di infortunio sul lavoro sono state 271.976, in diminuzione dell'1,6% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it