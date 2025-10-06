Inail | in 8 mesi 674 denunce di morti
19.20 Nei primi otto mesi dell'anno, i casi di infortuni mortali (esclusi studenti) denunciati all'Inail sono stati in totale 674, con un calo di quelli "in occasione di lavoro" ed un aumento di quelli in itinere. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale sono state 488 (-3% rispetto allo stesso periodo del 2024); le denunce di infortuni in itinere con esito mortale sono state 186 (+8,8%). Complessivamente le denunce di infortunio sul lavoro sono state 271.976, in diminuzione dell'1,6% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Inail: nei primi sei mesi del 2025 sono state 495 le denunce di morti sul lavoro
Infortuni scolastici in crescita: quasi 50mila denunce nei primi sette mesi del 2025, ma calano i casi nei percorsi PCTO. I dati INAIL
Morti sul lavoro, è emergenza in Sicilia: 57 in 8 mesi, tre in più del 2024. A Palermo il triste primato con 15 Nel dettaglio per provincia di Inail Catania è seconda con 12. E mentre in Italia i decessi calano nell'isola aumentano
"I dati Inail dei primi 7 mesi del 2025 ritornano a mostrare una situazione agghiacciante: sono infatti 607 a livello nazionale le persone che hanno perso la vita sul luogo di lavoro nel periodo indicato". Così Mattia Mosconi, candidato del Pd veronese al consigli
Inail, in 8 mesi 7 denunce per studenti morti - Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'Inail nei primi otto mesi dell'anno sono state 50. Secondo ansa.it