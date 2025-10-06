In Veneto e Campania per il centrodestra la partita non è ancora chiusa

Habemus candidatos. Dopo 10 mesi di trattative si chiude al cardiopalma il romanzo d’appendice del centrodestra italiano. Trama non proprio avventurosa o avvincente ma ricca di intrecci complessi, il feuilleton nostrano si conclude con tre ‘eroi’: Edmondo Cirielli da Nocera inferiore, Luigi Lobuono da Bari, e Alberto Stefani da Borgoricco. Il centrodestra li schiererà alle Regionali del 23 e 24 novembre, rispettivamente, in Campania, Puglia e Veneto. Luigi Lobuono (Imagoeconomica). In Veneto slitta l’inizio della campagna leghista. L’accordo sui nomi è sostanzialmente stato raggiunto nella giornata di venerdì. 🔗 Leggi su Lettera43.it

