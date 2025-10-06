In rivolta | così 29 donne testimoniano discriminazioni sfide violenze e tabù sui corpi e danno voce a un manifesto
Ogni corpo racconta una storia e non tutti i corpi, agli occhi della società, hanno ancora gli stessi diritti. Per questo è importante parlarne, denunciare, raccontare, non solo la pressione che i corpi devono subire ma anche la loro capacità di resistenza e trasformazione. È questo il concetto alla base del libro-manifesto In rivolta, Manifesto dei corpi liberi, edito da Castelvecchio con cui WeWorld, organizzazione umanitaria attiva da 50 anni in oltre 20 Paesi, ha voluto unire le voci di 29 donne per parlare di una concetto tanto semplice quanto ricco di sfaccettature: il corpo come punto di incontro tra storia, cultura, affetti, traumi, desideri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Asp di Palermo, grande successo per la "Notte della prevenzione" gratuita rivolta alle donne - In centinaia hanno risposto all'appello dell'Azienda sanitaria, affollando sabato sera i centri screening di città e provincia rimasti aperti dalle 17 alle 23
