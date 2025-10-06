In Piazza Saffi sfileranno le oltre cento auto sportive da competizione | torna la Modena Cento

Forlitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 ottobre dalle 7:30 in Piazza Saffi sfileranno le oltre cento auto sportive da competizione della venticinquesima edizione della Modena Cento ore. Una manifestazione sportiva di cinque giorni che partirà il 6 ottobre da Roma e si chiuderà il 10 a Modena, passando per molte città di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piazza - saffi

Il trasloco della Fiera di Natale da piazzetta della Misura a piazza Saffi è definitivo

Il trasloco della Fiera di Natale da piazzetta della Misura a piazza Saffi è definitivo

Pugilato. Piazza Saffi, la grande notte dell’Edera

Olbia, oltre 1.500 persone in piazza per Gaza - 500 persone hanno invaso le vie del centro storico al grido di “Palestina libera”: anche Olbia ha aderito allo sciopero nazionale indetto dalle sigle Usb, con la manifestazione organizzata da ... Si legge su unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Saffi Sfileranno Oltre