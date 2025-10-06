In Piazza Saffi sfileranno le oltre cento auto sportive da competizione | torna la Modena Cento
Venerdì 10 ottobre dalle 7:30 in Piazza Saffi sfileranno le oltre cento auto sportive da competizione della venticinquesima edizione della Modena Cento ore. Una manifestazione sportiva di cinque giorni che partirà il 6 ottobre da Roma e si chiuderà il 10 a Modena, passando per molte città di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il trasloco della Fiera di Natale da piazzetta della Misura a piazza Saffi è definitivo
Il trasloco della Fiera di Natale da piazzetta della Misura a piazza Saffi è definitivo
Pugilato. Piazza Saffi, la grande notte dell’Edera
Venite a trovarci in piazza Saffi ci sarà il nostro Bruce ad accogliervi
