In piazza della Passera non vengono il post sessista di Vannacci contro la sindacata e l’assessora Pd in Toscana
Scoppia una nuova polemica per un post social di Roberto Vannacci. Durante la visita elettorale a Montopoli in Val d’Arno, in provincia di Pisa, del vicesegretario ed eurodeputato della Lega, la sindaca del paese, Linda Vanni, e l’assessora regionale della Toscana e candidata Pd alle prossime elezioni regionali Alessandra Nardini gli hanno consegnato una copia della Costituzione. Entrambe hanno consigliato a Vannacci “un ripasso” sull’antifascismo. La vicenda si è poi spostata sul web. Vannacci ha, infatti, postato la foto del cartello che indica piazza della Passera, la piazzetta dell’Oltrarno fiorentino, scrivendo: “Oggi il comizio lo faccio qua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: piazza - passera
"In piazza della Passera non ci viene", il post di Vannacci sull'assessora che fa infuriare il Pd
L’assessora spiega che l'eurodeputato le ha rivolto "un attacco sessista", con "un post, inquadrando la targa di "piazza della Passera" a Firenze e scrivendo "Oggi il comizio lo faccio qua. Qua sicuramente l'assessore Alessandra Nardini e il sindaco Linda Van - X Vai su X
Martedì 14 ottobre è in programma la trentaduesima sfida del Food Challenge, dedicata alla trippa alla fiorentina. Il concorso si svolgerà nei locali dell'osteria tripperia Il magazzino di Firenze, che si trova in piazza della Passera, tra Ponte Vecchio e piazza Pitti Vai su Facebook
Vannacci provoca il PD con la “Piazza della Passera”: scoppia la bufera e gelo da FdI - Nuova bufera su Vannacci: il post su "Piazza della Passera" contro lassessora PD accende la polemica. Segnala newsmondo.it
"In piazza della Passera non ci viene", il post di Vannacci sull'assessora che fa infuriare il Pd - Il candidato del centrodestra in Toscana ed esponente di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi si smarca dall'alleato leghista ... Riporta today.it