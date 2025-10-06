In piazza della Passera non ci viene il post di Vannacci sull' assessora che fa infuriare il Pd
Una nuova polemica investe Roberto Vannacci. Un post del vicesegretario della Lega ha fatto infuriare il Partito democratico. L'europarlamentare recordman di preferenze è impegnato con la campagna elettorale per le Regionali in Toscana, dove si voterà domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Mancano. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: piazza - passera
Martedì 14 ottobre è in programma la trentaduesima sfida del Food Challenge, dedicata alla trippa alla fiorentina. Il concorso si svolgerà nei locali dell'osteria tripperia Il magazzino di Firenze, che si trova in piazza della Passera, tra Ponte Vecchio e piazza Pitti Vai su Facebook
"In piazza della Passera non ci viene", il post di Vannacci sull'assessora che fa infuriare il Pd - Il candidato del centrodestra in Toscana ed esponente di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi si smarca dall'alleato leghista ... Segnala today.it
Bufera su Vannacci per un post sessista: “Comizio in piazza della Passera” - ROMA – Si infiamma la campagna elettorale per le Regionali in Toscana (voto previsto per il 12 e 13 ottobre, data da confermare). Scrive dire.it