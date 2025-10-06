In periferia non si va a scuola Comune corre ai ripari

Nel comune di Mondragone si è registrata un'elevata incidenza di fenomeni di dispersione scolastica spesso connessi a condizioni di svantaggio economico-sociale e culturale delle famiglie degli alunni frequentanti le scuole del territorio residenti in località periferiche come Pescopagano.

Un gesto che semina futuro. Il Rotary Club Vibo Valentia alla fine del mese di settembre - mese dedicato nel calendario rotariano all' alfabetizzazione ed all' educazione scolastica - si è recata in una scuola di periferia per fare dono di materiale scolastico

Scuola, costi lievitati. Comune corre ai ripari. Aggiunti 458mila euro: "Terreno non idoneo" - CASCIANA TERME "La nuova scuola di Casciana Terme è stata costruita su un terreno non idoneo e questo ha fatto e farà lievitare i costi per la realizzazione della scuola per l'infanzia 0-

Patto Comune-privati. Più videocamere anche in periferia - Il Comune corre ai ripari attivando forme di collaborazione anche con privati – intesi anche come famiglie di abitanti – per ampliare il sistema di video ...