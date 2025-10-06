Le proteste scoppiate alla fine di settembre nel Pakistan-administered Kashmir – che l’India definisce “Pakistan-occupied Kashmir (PoK)” – hanno portato alla luce tensioni economiche e istituzionali di lungo periodo, oltre a episodi di grave violenza che hanno sollevato preoccupazioni internazionali. Le manifestazioni, guidate dal Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee, erano iniziate con uno sciopero generale il 29 settembre, dopo il fallimento dei negoziati con le autorità locali. Il movimento aveva presentato un programma articolato in 38 punti, chiedendo riforme politiche e sociali, la riduzione delle tariffe elettriche, sussidi per i beni di prima necessità e l’ampliamento dei servizi sanitari ed educativi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - In Pakistan il pugno duro ferma le proteste ma mostra la debolezza di Islamabad