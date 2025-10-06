In Onda Francesca Albanese lascia lo studio mentre si parla di Liliana Segre | cos’è successo e il video

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, ha lasciato lo studio di In Onda, su La7, durante un dibattito con il giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini e con il direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale Francesco Giubilei, vicino a Fratelli d’Italia. Sin dall’inizio della discussione, Albanese ha difeso l’uso del termine « genocidio » per descrivere ciò che sta accadendo a Gaza, trovando la contrarietà sia di Fubini, secondo cui «non sta a nessuno di noi stabilire se si tratti di genocidio o meno ma serve un’inchiesta formale» sia di Giubilei, che ha evocato le parole della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, sostenendo che definire genocidio l’azione di Israele rappresenti un’ accusa impropria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

