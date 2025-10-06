“Sono molto d’accordo su quanto dice Liliana Segre sul tema del genocidio”, queste le parole di Francesco Giubilei, direttore scientifico di Fondazione Alleanza Nazionale, che, a detta di molti, avrebbero causato l’uscita di Francesca Albanese dallo studio di In Onda. In realtà, durante la trasmissione, era stato annunciato che la relatrice speciale dell’ONU avrebbe dovuto lasciare il programma prima della fine. Francesca Albanese lascia lo studio di In Onda. Francesca Albanese, ospite della puntata trasmessa domenica 5 ottobre di In Onda, talk di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese dedicato ad approfondimenti di temi d’attualità politica e sociale, ha lasciato lo studio durante l’intervento di Francesco Giubilei. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - In Onda, Francesca Albanese lascia lo studio durante l’intervista: cos’è successo