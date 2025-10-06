In Onda bufera in studio con Francesca Albanese | Ha lasciato lo studio
Un’uscita improvvisa e un’ondata di polemiche in diretta televisiva. La relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha abbandonato lo studio di “In Onda”, su La7, durante la puntata del 5 ottobre condotta da Luca Telese e Marianna Aprile. La tensione è esplosa nel momento in cui Francesco Giubilei, ospite insieme al giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini, ha fatto riferimento alla posizione della senatrice a vita Liliana Segre sull’uso del termine “genocidio” in riferimento a Gaza. «Io sono molto d’accordo con quello che dice la senatrice Segre sul tema del genocidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: onda - bufera
Dopo la puntata di "Lo Stato delle Cose", andata in onda ieri sera su Rai 3, la decisione della società Italo-belga LEGGI QUI https://www.palermolive.it/bufera-su-mondello-la-vardera-da-giletti-e-scatta-la-querela-di-italo-belga-aggressione-diffamatoria/ #pal Vai su Facebook
Sì, immunità abolita sull'onda di una stagione, #Tangentopoli, che non poco ha fatto le fortune del @Corriere e di chi lo dirigeva tra il 1992 e il 1997 #Salis - X Vai su X
Albanese in cattedra per gli avvocati con il contraddittorio: è scontro. Bufera sulla lezione anti-Israele - È bufera per la "lezione" di Francesca Albanese agli avvocati. Come scrive iltempo.it
Francesca Albanese, bufera per la foto alla Camera con il palestinese filo Hamas - Dopo la Camera, ecco che Francesca Albanese, Relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi occupati, ha presentato ieri al Senato il suo rapporto ... Scrive iltempo.it