In occasione di ArtVerona la Biblioteca Capitolare ospita la mostra Wounded Words Wounding Words

Dal 9 al 26 ottobre 2025, nella cornice della Biblioteca Capitolare di Verona, tra i luoghi simbolo della memoria scritta occidentale, va in scena “Wounded Words Wounding Words”. La mostra, curata da Marta Cereda e organizzata da ArtVerona, presenta una serie di opere che mettono in luce il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

