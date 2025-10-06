in marocco si protesta contro il calcio

Mentre si prepara a ospitare la Coppa d’Africa del 2025 e, soprattutto, i Mondiali del 2030 insieme a Spagna e Portogallo, il Marocco si trova ad affrontare un’ondata di mobilitazioni interne la cui spontaneità e rapidità hanno colto di sorpresa le autorità locali. A scendere in piazza sono soprattutto le nuove generazioni, stanche di un sistema segnato da una corruzione dilagante. Le proteste, iniziate il 27 settembre in oltre dieci città, sono aumentate di intensità dopo la morte sospetta di otto donne, tutte sottoposte a parto cesareo nel giro di una settimana in un ospedale pubblico di Agadir. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

