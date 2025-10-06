In Marocco confermata la condanna alla femminista Ibtissame Lachgar per blasfemia | sconta 30 mesi per una scritta sulla maglietta

Un tribunale in Marocco ha confermato la condanna a 30 mesi di carcere per la femminista Ibtissame Lachgar accusata di blasfemia: lo ha dichiarato un giornalista dell’Afp presente in tribunale. Lachgar, psicologa clinica cinquantenne nota per il suo attivismo per i diritti umani e per i diritti delle donne, era stata arrestata in agosto per aver scatenato una bufera pubblicando online una sua foto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In Marocco confermata la condanna alla femminista Ibtissame Lachgar per blasfemia: sconta 30 mesi per una scritta sulla maglietta

In questa notizia si parla di: marocco - confermata

La militante, gravemente malata, era stata accusata di oltraggio alla religione islamica. Oggi l’appello mentre non si placano le proteste della generazione Z: confermata la pena a due anni e mezzo di carcere e la multa, nonostante si sperasse fortemente in un Vai su Facebook

In Marocco confermata condanna alla femminista Ibtissame Lachgar per blasfemia: sconta 30 mesi per una scritta sulla maglietta - Un tribunale in Marocco ha confermato la condanna a 30 mesi di carcere per la femminista Ibtissame Lachgar accusata di blasfemia: lo ha dichiarato un ... gazzettadelsud.it scrive

Marocco, femminista indossa una maglia con la scritta "Allah è lesbica": 2 anni e mezzo di carcere - "Offesa all'Islam": così il tribunale di Rabat ha giustificato la decisione di condannare la femminista Ibtissame 'Betty' Lachgar a 30 mesi di carcere. Da iltempo.it