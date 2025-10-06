In macchina materiale elettronico ritenuto provento di furti | denunciato un 28enne

FIRENZE – Dal furto di un cellulare si risale a merce ritenuta provento di furti: denunciato un 28enne di origine senegalese. La notte di sabato scorso (4 ottobre) le volanti di Via Zara sono intervenute in via Alamanni per la segnalazione diramata da personale militare in servizio alla stazione Santa Maria Novella, di un uomo che sembrava localizzare il proprio telefono, rubato la scorsa notte, su quella strada. Sul posto, i poliziotti, presi i contatti con la persona offesa, un italiano di 22 anni, hanno verificato la segnalazione che dava il gps raggiungendo una vettura in sosta appena dopo la fermata della tramvia Alamanni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

