In Lombardia aumentano i reati su minori | 1.300 casi in un anno e sempre più bambine vittime di reati sessuali
Quasi 1.300 reati ai danni di minori commessi solo nel 2024 in Lombardia. Un dato preoccupante e in aumento rispetto all'anno precedenti del 4%. Un andamento, va detto, in linea con i numeri nazionali che segnano lo stesso incremento a fronte di oltre 7.200 casi. Si tratta dei dati snocciolati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Reati sui minori, in Italia 7200 casi nel 2024. I dati nel Dossier Indifesa - In aumento i reati connessi al digitale: pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Scrive tg24.sky.it
Reati su minori: Terres des Hommes e Polizia criminale, record con 7.200 nel 2024, +4% rispetto a 2023. Il 63% delle vittime sono ragazze - Si contano 252 casi in più dell’anno precedente, ciò si traduce in un ... Riporta agensir.it