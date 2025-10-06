In Lombardia aumentano i reati su minori | 1.300 casi in un anno e sempre più bambine vittime di reati sessuali

Quasi 1.300 reati ai danni di minori commessi solo nel 2024 in Lombardia. Un dato preoccupante e in aumento rispetto all'anno precedenti del 4%. Un andamento, va detto, in linea con i numeri nazionali che segnano lo stesso incremento a fronte di oltre 7.200 casi. Si tratta dei dati snocciolati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

