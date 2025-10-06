In Italia gli omicidi di minorenni sono aumentati del 75%
AGI - Nel 2024 nel nostro Paese gli omicidi volontari con vittime minorenni hanno visto un inatteso aumento: dopo anni di costante diminuzione, coerentemente con il calo generale degli omicidi, si è arrivati a 21 casi, con un aumento del 75% rispetto ai 12 del 2023. E' quanto emerge dai dati elaborati dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale, diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes in occasione della presentazione del Dossier INdifesa "La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo" 2025 e in vista della Giornata internazionale delle bambine dell'11 ottobre. 🔗 Leggi su Agi.it
