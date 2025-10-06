Roma, 6 ottobre 2025 – Il 24 ottobre 2025 gli irlandesi eleggeranno il Presidente della Repubblica, ruolo prevalentemente rappresentativo, come in Italia, ma con influenza pubblica e visibilità internazionale. Il giorno successivo alle elezioni inizierà lo spoglio delle schede: potrebbe protrarsi fino al 26 ottobre ed il giorno dopo la conclusione ci sarà la cerimonia di inaugurazione presso la Saint Patrick Hall, a Dublin Castle, nel centro di Dublino. Nella storia, personaggi come Éamon de Valera (tra i fondatori dello Stato e del maggiore partito, il Fianna Fáil) a lungo premier e poi nella più alta carica dal 1959 al 1973, hanno impresso parte significativa del carattere del Paese attraverso il prestigio della Presidenza, in gaelico Uachtarán na hÉireann. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In Irlanda si vota per la Presidenza, specchio dei cambiamenti nella Repubblica