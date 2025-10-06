In Irlanda si vota per la Presidenza specchio dei cambiamenti nella Repubblica
Roma, 6 ottobre 2025 – Il 24 ottobre 2025 gli irlandesi eleggeranno il Presidente della Repubblica, ruolo prevalentemente rappresentativo, come in Italia, ma con influenza pubblica e visibilità internazionale. Il giorno successivo alle elezioni inizierà lo spoglio delle schede: potrebbe protrarsi fino al 26 ottobre ed il giorno dopo la conclusione ci sarà la cerimonia di inaugurazione presso la Saint Patrick Hall, a Dublin Castle, nel centro di Dublino. Nella storia, personaggi come Éamon de Valera (tra i fondatori dello Stato e del maggiore partito, il Fianna Fáil) a lungo premier e poi nella più alta carica dal 1959 al 1973, hanno impresso parte significativa del carattere del Paese attraverso il prestigio della Presidenza, in gaelico Uachtarán na hÉireann. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Irlanda, Conor McGregor si ritira dalla corsa per la presidenza - L’ex lottatore di arti marziali miste Conor McGregor si è ritirato dalla corsa per la presidenza dell’Irlanda, puntando il dito contro per le regole elettorali definite una «camicia di forza» che ... Si legge su lettera43.it
McGregor presidente d'Irlanda? "Mi opporrei al Patto dell'Ue per l'immigrazione" - L'ex campione del mondo di arti marziali miste Mma, Conor McGregor, ha annunciato di volersi candidare alla presidenza dell'Irlanda alle prossime elezioni, in programma entro l'11 novembre 2025. Come scrive gazzetta.it