In fuga dalle grandi città | la scelta etica dello slow tourism

Roma, 6 ottobre 2025- Parlare di Turismo Lento, slow tourism per usare l'anglicismo che da sempre è usato per identificare il fenomeno, non è mai stata una questione di moda ma, ad oggi, è un'esigenza. Cos'è lo slow tourism . No, non si tratta solo di scegliere una meta sconosciuta ai più, di quelle di cui una guida turistica non parlerebbe. Lo slow tourism è l'antitesi del turismo di massa, che, come in ogni processo industriale che si rispetti, cerca di massimizzare i profitti economici, puntando all'aumento dei flussi. Per far questo, il territorio viene invaso, snaturato, incrementando i trasporti e le grandi infrastrutture.