In Europa si discute di come tassare i milionari

Internazionale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un sondaggio, due terzi degli europei sarebbero d’accordo con una tassa patrimoniale che colpisca le famiglie e gli imprenditori particolarmente benestanti. Il dibattito sulla tassa Zucman si aggira per il continente. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

in europa si discute di come tassare i milionari

© Internazionale.it - In Europa si discute di come tassare i milionari

In questa notizia si parla di: europa - discute

Tassazione multinazionali: l’Europa discute un tema sollevato da Confesercenti Reggio Calabria

L’Europa discute di garanzie per l’Ucraina, ma è Putin l’unico ostacolo alla pace

Si discute di Europa con de Pascale e Bonaccini

Cerca Video su questo argomento: Europa Discute Tassare Milionari