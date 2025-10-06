In Europa si discute di come tassare i milionari
Secondo un sondaggio, due terzi degli europei sarebbero d’accordo con una tassa patrimoniale che colpisca le famiglie e gli imprenditori particolarmente benestanti. Il dibattito sulla tassa Zucman si aggira per il continente. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
In questa notizia si parla di: europa - discute
Tassazione multinazionali: l’Europa discute un tema sollevato da Confesercenti Reggio Calabria
L’Europa discute di garanzie per l’Ucraina, ma è Putin l’unico ostacolo alla pace
Si discute di Europa con de Pascale e Bonaccini
Uno spettro si aggira per l’Europa: quello della remigrazione. Da slogan marginale è diventato parte del vocabolario politico di destra in Germania, Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Non si discute più soltanto di chiudere le frontiere, ma di rimandare indietr - X Vai su X
Il debutto dell'NRF Retail's Big Show in Europa. Jill Dvorak discute l'obiettivo della fiera, la sostenibilità, l'impatto dell'IA e le esperienze di vendita... Vai su Facebook