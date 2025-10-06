In dieci anni le denunce per violenze sessuali in provincia di Genova sono triplicate | da 66 nel 2014 a oltre 200 nel 2023

“Le violenze sessuali sono aumentate vertiginosamente, triplicate in dieci anni: da 66-67 nel 2014 a oltre 200 nel 2023”. A parlare è Stefano Padovano, criminologo e docente all’Università di Genova e alla Cattolica di Milano, intervenuto al convegno sul Codice Rosso e gli strumenti di tutela per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: dieci - anni

Animazione, mascotte e palloncini in strada per i dieci anni della Yogurteria

Naruto, il creatore Masashi Kishimoto svela dopo dieci anni: "Boruto non è una mia storia"

L’espansione conquista nuovi fan dopo dieci anni come capolavoro della fantascienza

Festa del Dono: 4 ottobre 2025. Festa di San Francesco. 10 anni di Dispensa Solidale, dieci anni di solidarietà, raccolta e distribuzione alimentare, lotta allo spreco alimentare e salvaguardia dell'ambiente. Dieci anni di volontariato e di buone pratiche a favore Vai su Facebook

#recensioni Dieci anni di Manifesto: l’opera profetica di Julian Rosefeldt a @xnl_piacenza https://juliet-artmagazine.com/dieci-anni-di-manifesto-lopera-profetica-di-julian-rosefeldt-a-xnl-piacenza-arte/… - X Vai su X

“Sono stato abusato da Puff Daddy per 10 anni. Ho sopportato molestie, aggressioni sessuali, violenza fisica e manipolazione”: la denuncia dell’ex stylist Deonte Nash - L'ex personal stylist di Puff Daddy lo denuncia per abusi sessuali, fisici e psicologici subiti per un decennio. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Denuncia l’ex: anni di violenze. Costretta a convertirsi all’Islam e picchiata anche in gravidanza - Le botte sarebbero iniziate quando era già in attesa della loro bambina, ma i maltrattamenti anche psicologici (insulti e minacce) ancor prima. ilrestodelcarlino.it scrive