In cinque anni l’AI può far guadagnare fino a 100 miliardi di raccolta alle reti di consulenza finanziaria
L’ Intelligenza Artificiale non è soltanto un fattore di efficienza, ma anche una leva concreta di crescita. Per le reti italiane di consulenza finanziaria ( Fideuram ISPB, Banca Mediolanum, Fineco Bank, Banca Generali, Allianz Bank, Azimut, Zurich Bank, Credem, Mediobanca Premier, Widiba, ecc.) potrebbe generare fino a 100 miliardi di euro di raccolta aggiuntiva nei prossimi cinque anni. È quanto emerge da una ricerca di Excellence Consulting, basata sui dati Assoreti (media 2019-2024) e su una survey proprietaria condotta su un panel di circa 200 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: cinque - anni
Eddington è il miglior film sulla pandemia cinque anni dopo il COVID-19
Maxi frode di Zibibbo di Pantelleria. In cinque anni vendute 30mila bottiglie di vino comune come fossero Doc
Ted Lasso continua a dominare Apple TV cinque anni dopo il debutto di successo
Cinque anni. Esattamente cinque anni fa mi avete affidato l’onore e la responsabilità più grande: guidare la nostra meravigliosa città come Sindaco. Sono stati cinque anni preziosi, intensi, spesso difficili, ma sempre pieni di sfide che ho cercato di affrontare co Vai su Facebook
Dopo oltre cinque anni di ricerca e sviluppo, #Brembo ha avviato ufficialmente l'utilizzo di una lega composta interamente da alluminio riciclato nella produzione delle proprie pinze freno di primo equipaggiamento. #ANSAAmbiente https://bit.ly/46GKvEC - X Vai su X