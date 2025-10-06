In cinque anni l’AI può far guadagnare fino a 100 miliardi di raccolta alle reti di consulenza finanziaria

L’ Intelligenza Artificiale non è soltanto un fattore di efficienza, ma anche una leva concreta di crescita. Per le reti italiane di consulenza finanziaria ( Fideuram ISPB, Banca Mediolanum, Fineco Bank, Banca Generali, Allianz Bank, Azimut, Zurich Bank, Credem, Mediobanca Premier, Widiba, ecc.) potrebbe generare fino a 100 miliardi di euro di raccolta aggiuntiva nei prossimi cinque anni. È quanto emerge da una ricerca di Excellence Consulting, basata sui dati Assoreti (media 2019-2024) e su una survey proprietaria condotta su un panel di circa 200 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. 🔗 Leggi su Ildenaro.it