In carcere il pusher punto di riferimento della piazza di spaccio in Bolognina

Tremila cessioni di droga negli ultimi tre anni. Un numero che ha portato la Squadra mobile di Bologna a pensare di trovarsi davanti al “punto di riferimento dello spaccio" in Bolognina: un uomo di 40 anni e di origini nigeriane che è stato arrestato lo scorso 30 settembre e finito in carcere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

