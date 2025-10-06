In Calabria vittoria larga di Occhiuto centrodestra festeggia 2-0 a Regionali

Gizzeria (Cz), 6 ott. (askanews) – Che sarebbe finita con una vittoria, nessuno nel centrodestra – nemmeno il più scaramantico – si azzardava a negarlo. E tuttavia in pochi si spingevano a ipotizzare un risultato così largo. Roberto Occhiuto viene riconfermato governatore della Calabria staccando di 18 punti il suo diretto avversario del centrosinistra, Pasquale Tridico. E una settimana dopo le Marche, la maggioranza esulta, non solo perché entrambe le vittorie sono andate oltre le previsioni ma anche perché si porta lo score parziale delle Regionali sul due a zero rispetto al ‘campo largo’. Certo, tra sette giorni tocca alla Toscana e lì, con ogni probabilità, sarà tutta un’altra storia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it