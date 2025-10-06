In Calabria vittoria larga di Occhiuto centrodestra festeggia 2-0 a Regionali
Gizzeria (Cz), 6 ott. (askanews) – Che sarebbe finita con una vittoria, nessuno nel centrodestra – nemmeno il più scaramantico – si azzardava a negarlo. E tuttavia in pochi si spingevano a ipotizzare un risultato così largo. Roberto Occhiuto viene riconfermato governatore della Calabria staccando di 18 punti il suo diretto avversario del centrosinistra, Pasquale Tridico. E una settimana dopo le Marche, la maggioranza esulta, non solo perché entrambe le vittorie sono andate oltre le previsioni ma anche perché si porta lo score parziale delle Regionali sul due a zero rispetto al ‘campo largo’. Certo, tra sette giorni tocca alla Toscana e lì, con ogni probabilità, sarà tutta un’altra storia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: calabria - vittoria
Marche: Gelmini (Nm), 'bene Acquaroli, prossima settimana vittoria in Calabria'
Milan-Napoli, Calabria festeggia la vittoria: “Perfect night”
Elezioni regionali in Calabria. Exit poll Opinio-Rai: Occhiuto verso una vittoria larga al 60%
GRANDE VITTORIA per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta, devasta le città e attacca le Forze dell’Ordine, dall’altra i cittadini che pensano al bene del proprio territorio. Avanti tutta! Vai su Facebook
#Meloni esulta per la vittoria di #Occhiuto in Calabria: “Risultato importante” https://calabriadirettanews.com/2025/10/06/meloni-esulta-per-la-vittoria-di-occhiuto-in-calabria-risultato-importante/… via @CDNewsCalabria - X Vai su X
Regionali, la Calabria resta al centrodestra. Occhiuto surclassa Tridico: "Il campo largo è finito" - Calabria molto più generosa per il centrodestra e più amara del previsto per il centrosinistra. Secondo iltempo.it
Elezioni Calabria, vittoria larga per Roberto Occhiuto. Meloni: “Un risultato importante”. Salvini: “Da una parte chi protesta, dall’altra chi pensa al territorio” - È ormai chiaro che in Calabria il centrodestra si avvia a una netta vittoria, con il presidente uscente Roberto Occhiuto al 58,1% e lo sfidante del centrosinistra Pasquale Tridico al 40,7%, secondo la ... Come scrive blitzquotidiano.it