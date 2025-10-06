In Calabria urne aperte fino alle 15 Ieri alle 23 affluenza al 29,08% quasi due punti i

AGI - Terza tornata elettorale regionale, dopo Marche e Valle d'Aosta, del 2025 in Italia. Dopo la giornata di ieri, anche oggi (urne aperte fino alle 15, poi avrà inizio lo scrutinio) i riflettori sono puntati sul voto in Calabria, con circa un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, dopo le dimissioni presentate la scorsa estate dal presidente Roberto Occhiuto. Dimissioni annunciate via social, anche in seguito ad un avviso di garanzia, ricevuto dal governatore per una presunta vicenda di corruzione, assieme all'annuncio della ricandidatura. I candidati alla carica di presidente sono tre:. 🔗 Leggi su Agi.it

