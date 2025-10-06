In Calabria stravince il centrodestra il centrosinistra finisce in pezzi | insieme sotto le macerie della democrazia

Se confermate le previsioni al governatore uscente, Roberto Occhiuto, andrà il 57,5% al suo principale sfidante, Pasquale Tridico, sostenuto dal centrosinistra dovrebbe andare il 41% dei consensi. Alle urne si sono recati 41 calabresi ogni 100 aventi diritto. Significa che Occhiuto ha ottenuto 23,6 voti ogni 100 e Tridico 16,8 voti ogni 100 elettori. Esulta l’uno, si deprime l’altro, nessuno di loro si sofferma su un punto: qual è lo stato di salute della democrazia in Italia? Davvero siamo arrivati al punto in cui solo le curve dei tifosi più scalmanati vanno a votare? E tutti gli altri dove sono? Dalle prime reazioni, i partiti fingono di non vedere o, se vedono, preferiscono passare oltre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

