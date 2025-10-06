In Calabria riconfermato Occhiuto | primo bis nella storia regionale Centrodestra oltre il 60%

Roberto Occhiuto Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, è stato riconfermato alla guida della Regione Calabria, diventando il primo presidente uscente a ottenere un secondo mandato consecutivo nella storia istituzionale della regione. Ma la vittoria del centrodestra non certifica soltanto un record ma la fine, almeno in Calabria, del cosiddetto campo-largo. Dai primi dati ufficiali, dopo lo scrutinio di 365 sezioni, il candidato del centrodestra è in testa con il 60,85% dei voti; Pasquale Tridico, esponente del campo largo e principale avversario, si attesta al 38,26%. Francesco Toscano, della formazione Democrazia sovrana e popolare, raccoglie lo 0,90%. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

