In Calabria riconfermato Occhiuto | primo bis nella storia regionale Centrodestra oltre il 60%
Roberto Occhiuto Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, è stato riconfermato alla guida della Regione Calabria, diventando il primo presidente uscente a ottenere un secondo mandato consecutivo nella storia istituzionale della regione. Ma la vittoria del centrodestra non certifica soltanto un record ma la fine, almeno in Calabria, del cosiddetto campo-largo. Dai primi dati ufficiali, dopo lo scrutinio di 365 sezioni, il candidato del centrodestra è in testa con il 60,85% dei voti; Pasquale Tridico, esponente del campo largo e principale avversario, si attesta al 38,26%. Francesco Toscano, della formazione Democrazia sovrana e popolare, raccoglie lo 0,90%. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: calabria - riconfermato
Roberto Occhiuto (cdx) riconfermato presidente della regione Calabria con il 57%, staccato Tridico (csx) al 41%, Tajani: "Successo di FI"
Regionali Calabria: Roberto Occhiuto riconfermato Presidente con il 58% dei voti
Roberto Occhiuto (cdx) riconfermato presidente della regione Calabria con il 64%, staccato Tridico (csx) al 35%, Tajani: "Successo di FI"
Elezioni in #Calabria , #Occhiuto riconfermato. #Meloni : premiato il buongoverno https://askanews.it/2025/10/06/chiusi-i-seggi-in-calabria-affluenza-al-4110-exit-poll-rai-occhiuto-largamente-in-testa/… - #elezionicalabria #calabria2025 - X Vai su X
Francesco Giunta riconfermato al vertice del SLP CISL di Reggio Calabria Vai su Facebook
Elezioni Regionali in Calabria: Occhiuto in Vantaggio nei Primi Risultati - I primi risultati delle elezioni regionali in Calabria indicano un ampio consenso verso Occhiuto, evidenziando la sua popolarità tra gli elettori. notizie.it scrive
Netta vittoria di Occhiuto in Calabria, "pacificheremo la Regione". Meloni, "Premiato il b... - Primo governatore uscente a centrare il bis nella storia politica de ... Lo riporta msn.com