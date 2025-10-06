In arrivo l’ottobrata romana | temperature fino a 25 gradi nella Capitale

Dopo il passaggio instabile del weekend, torna il sole su gran parte dell'Italia: l'anticiclone è pronto a riportare un clima tipicamente autunnale ma dal sapore estivo. Sulla Capitale è in arrivo la tradizionale "ottobrata romana", con giornate soleggiate e temperature in rialzo fino a 25 gradi, valori sopra la media stagionale. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, già da martedì 7 ottobre l'alta pressione si estenderà sull'intero Centro Italia, garantendo tempo stabile, cieli sereni e clima mite almeno fino al weekend. L'anticiclone africano porterà temperature massime comprese tra i 23 e i 25 gradi a Roma, Firenze e Napoli, con punte di 26 gradi nelle zone interne del Lazio.

Previsioni meteo: in arrivo l’ottobrata su gran parte d’Italia con sole e caldo che porteranno le temperature fino a 25 gradi

Ottobrata in arrivo: temperature in risalita anche in Valtellina e Valchiavenna

