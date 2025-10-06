In archivio l’edizione 2025 di Rallylegend

Simon Jean-Joseph, Stefano Rosati e Victori Senra Carreira i vincitori nelle tre categorie in gara. Spettacolo con Kalle Rovanpera. È andato in archivio un Rallylegend 2025 che nell’ultima giornata è stato bagnato dalla pioggia. Il grande protagonista della categoria Classic è stato Simon Jean-Joseph. Il campione francese, tornato in azione con una Subaru Impreza 555 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news