in anteprima il video di silent hound degli efemeral

Milano, 6 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Silent Hound" il nuovo singolo inedito degli Efemeral, brano tratto dall'album "Rounded With a Sleep" già disponibile in digitale (Efemeral Music). Gli Efemeral hanno scelto questo brano come singolo per lanciare il nuovo album, non solo per il grande significato che ha per loro, ma soprattutto per la partecipazione di Ian Anderson (Jethro Tull). ""Silent Hound" è un brano molto importante per noi - afferma Arianna degli Efemeral - soprattutto per l'incredibile partecipazione di Ian Anderson al flauto, ma anche perché tratta di una persona che era a me molto vicina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

