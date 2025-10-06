“Sono stato nelle loro città e ho visto gli altari sui quali sacrificano il futuro dei loro figli agli dèi della scienza. E quali sono le loro ricompense? Confusione e autodistruzione. Nuovi modi per uccidersi a vicenda in guerra. Vi dico, signori, la via della scienza è la via dell’oscurità”. Così arringa la giuria uno dei protagonisti del film .e l’uomo creò Satana (Inherit the Wind, 1960). La pellicola ricostruisce il cosiddetto “Processo Scopes”, o “Processo della scimmia di Scopes”, un celebre caso del 1925 legato all’insegnamento scolastico della teoria dell’evoluzione. La vicenda ricevette enorme attenzione sui mezzi di informazione e rimase impressa nella memoria tanto da ispirare, oltre trent’anni dopo, una grande produzione hollywoodiana con Spencer Tracy e Gene Kelly. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Imputato Darwin, alzatevi. Storia del processo Scopes nel Tennessee degli anni Venti