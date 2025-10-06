imola pedina la ex sul lavoro divieto di avvicinamento per un 38enne

Imola (Bologna), 6 ottobre 2025 – Aveva trasformato la fine della loro relazione in un incubo di telefonate, appostamenti e pedinamenti. Ora un 38enne di Imola è stato raggiunto da un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna su richiesta della procura. L’uomo è indagato per atti persecutori. A eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della stazione di Imola, che hanno ricostruito una serie di condotte ossessive e moleste nei confronti della donna, sulla quarantina, ormai terrorizzata. L’intervento è scattato dopo la chiamata al 112 da parte della titolare del negozio dove la vittima lavora, che ha segnalato la presenza dell’ex compagno intento a seguirla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

