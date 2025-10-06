Immunità Ilaria Salis | il Parlamento europeo chiamato a una scelta cruciale

Immunità Ilaria Salis al voto: il Parlamento europeo chiamato a difendere lo stato di diritto contro le pressioni del regime ungherese. Martedì 7 ottobre, alle ore 12, il Parlamento europeo sarà chiamato a votare sulla revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis, insegnante monzese e attivista antifascista eletta con Alleanza Verdi e Sinistra. La richiesta arriva dal governo ungherese, che punta a riportare Salis in carcere a Budapest, dove era stata detenuta nel 2023 con l’accusa di aver aggredito due partecipanti alla controversa “Giornata dell’Onore”. La Commissione Affari giuridici (JURI) del Parlamento, dopo un’attenta analisi del dossier, ha raccomandato di mantenere l’immunità parlamentare, riconoscendo il rischio di “fumus persecutionis”, ovvero di persecuzione politica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

