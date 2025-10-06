Immobiliare Meo 50 anni di storia | passione e professionalità tramandate di generazione in generazione
Una storica realtà del panorama immobiliare di Avellino, 50 anni di attività che prosegue senza interruzione, di generazione in generazione dal 1975. Immobiliare Meo compie gli anni a distanza di mezzo secolo da quando i coniugi Anna Lia Modestina Meo e Paolo Nappa, impegnati inizialmente nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: immobiliare - anni
A dieci anni dall’Expo, per la Milano drogata dall’immobiliare è arrivato l’anno zero
Annuncio immobiliare in Argentina svela dipinto trafugato dai Nazisti: un mistero di 80 anni vicino alla soluzione?
Mediazione immobiliare e finanziaria esercitata abusivamente da anni: scatta sequestro da 260mila euro
Matteo Ciuffreda – Agente Immobiliare e Team Manager. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, guida il nostro team con la stessa energia e passione di chi inizia ogni giorno da zero. Rapido, preciso e sempre operativo, trova soluzioni ancora prima che t Vai su Facebook
Coca-Cola, Pierini: "50 anni stabilimento Nogara, sito in crescita" - Un sito che è cresciuto negli ultimi 15 anni con 220 milioni di euro di investimento e ... Secondo notizie.tiscali.it