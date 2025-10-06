Roma, 6 ott. (askanews) - Roma diventa ancora più magica. Dopo il successo in 24 città, oltre 1,5 milioni di visitatori, Lighthouse Immersive Studios e Walt Disney Animation Studios annunciano la mostra Immersive Disney Animation, che debutta per la prima volta in Europa, a Roma, al Teatro Eliseo, in Via Nazionale, diventando così la 25esima città ad ospitare l'evento. 2.000 metri quadrati di magia Disney, 52 film in primo piano, 33 proiettori e 300 operatori coinvolti nella produzione. Tra gli elementi interattivi spiccano pavimentazioni sensibili al movimento del pubblico, braccialetti personalizzati che si illuminano in sincronia con le proiezioni e con i movimenti dei visitatori all'interno delle gallerie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Immersive Disney Animation, a Roma il debutto europeo