Immagini dal Sannio | funghi e tartufi bianchi e neri nei boschi sanniti
Dalla primavera all’autunno, da marzo a ottobre, è il momento giusto per riconoscerli e raccoglierli. Complici pioggia e umidità, i funghi, quei buffi e simpatici organismi viventi epigei che spuntano nei nostri boschi, sono i protagonisti delle tavolate delle feste, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
