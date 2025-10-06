Imbarazzo in Studio | Stefano De Martino Sorprende Durante Affari Tuoi

Donnemagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sogno inaspettato genera un momento di imbarazzo nello show "Affari Tuoi". su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

imbarazzo in studio stefano de martino sorprende durante affari tuoi

© Donnemagazine.it - Imbarazzo in Studio: Stefano De Martino Sorprende Durante Affari Tuoi

In questa notizia si parla di: imbarazzo - studio

Che imbarazzo ieri a Domenica In! Avete sentito cosa ha detto Mammucari? Battuta pessima, disagio in studio

Domenica In, la Battuta di Teo Mammucari Genera Imbarazzo in Studio

“Oddio che ho detto…”. Imbarazzo nello studio di Caterina Balivo: la gaffe e l’ospite in ginocchio

Affari tuoi, la gaffe “hot” di Thanat mette in imbarazzo Stefano De Martino: “Non siamo ancora caduti così in basso” - Il conduttore interviene durante la dimostrazione del vattacicirchie abruzzese per evitare fraintendimenti in diretta ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

imbarazzo studio stefano de“Gestaccio” ad Affari Tuoi: Stefano De Martino blocca tutto, il video - Momento di imbarazzo e incertezza ad Affari Tuoi con Stefano De Martino che ha fermato tutto e ha messo una pezza al gesto di Thanat. Lo riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Imbarazzo Studio Stefano De