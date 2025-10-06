La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 6 ottobre. Cento cassonetti rovesciati, una decina quelli dati alle fiamme, e 14 "Cestò" - i contenitori di ultima generazione tanto cari al sindaco Roberto Gualtieri - che sono andati distrutti. Il primo bilancio dell'Ama parla di circa 50mila euro di danni, senza contare i costi straordinari messi in campo ieri notte per riportare un po' di ordine e pulizia per le strade quartiere Esquilino, dove l'altro ieri sera è andata in segna la guerriglia urbana scatenata dai ProPal. Devono ancora essere invece quantificati i danni arrecati ai mezzi delle forze dell'ordine e ai privati cittadini, in particolare agli esercenti dei rioni Esquilino e Monti che si sono ritrovati in mezzo agli scontri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

